"Calciatori sotto tiro: focus razzismo stagione 2018/19". Questo il report sulla discriminazione nel mondo del calcio realizzato dall'Associazione italiana calciatori. E, quello che emerge, è che gli episodi di intolleranza razziale nel calcio dilettantistico e professionistico sono in costante aumento da 6 stagioni a questa parte.



LIVELLO PRO - Intimidazioni personali e pesanti insulti razzisti per i giocatori di Serie A, coi tifosi avversari protagonisti degli insulti, lanciati attraverso cori. Il Nord Italia è l'area in cui si registra il maggior numeri di casi, poi il Centro e il Sud. E le città? il 14% degli episodi avvengono a Roma, seguita da Milano al 9% e Torino al 7%.



LIVELLO DILETTANTI - In Prima, Seconda e Terza Categoria sono tanti i casi. E anche a livello giovanile, con piccoli calciatori di colore nel mirino delle squadre avverarie.