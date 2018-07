Cristiano Ronaldo alla Juventus? Sono ore frenetiche per la trattativa dell'anno per il calcio italiano e non solo. Il club bianconero è pronto già nella giornata di oggi a presentare l'offerta finale al Real Madrid e portare il campione portoghese a Torino. Un'operazione complicata ma non impossibile tanto che dalla Spagna i media spagnoli stanno mettendo pressione al presidente Florentino Perez per definire al meglio la posizione del club.



SI ALL'ADDIO - Come testimoniato da Marca e AS Cristiano Ronaldo ha già confermato tramite il lavoro del suo agente Jorge Mendes che vuole dire addio al Real Madrid e ha scelto proprio la Juventus come destinazione preferita per il suo futuro. La parola è stata data al presidente Agnelli, ma ora dovrà essere convinto anche l'altro presidente, Florentino Perez, che dovrà accettare un ridimensionamento dell'incasso per la sua stella non al di sopra dei 100 milioni. Da parte del patron dei Blancos è arrivata l'apertura all'addio, ma dovrà essere studiata prima di tutto una exit-strategy importante e imponente.



ADDIO DA CAMPIONE - Proprio per questo, secondo quanto riportato da Marca, Florentino Perez non è disposto a commettere errori comunicativi come fatto già in passato ad esempio con Iker Casillas, campione amatissimo dal popolo delle Merengues e scaricato senza troppi fronzoli al momento della cessione. No, per Cristiano Ronaldo servirà un 'addio da Leggenda' per colui che è entrato di diritto nell'Olimpo dei più grandi di sempre della storia del club accanto a mostri sacri come Alfredo Di Stefano. Conferenza stampa di addio, e la richiesta che sia il giocatore a confermare al mondo di aver voluto una nuova avventura. Un po' come fatto, qualche settimana fa, da Zinedine Zidane. La Juve aspetta fiduciosa.