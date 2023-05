“Le scrivo per il dovere morale di rendere giustizia a quei 11 ragazzi dellascesi in campo a Ragusa esclusivamente per “ottemperare” ad una richiesta societaria e per onorare la propria maglietta,Inizia così la lettera aperta chenumero del club a Nord di Napoli ha scritto a Gabriele Gravina, presidente della Figc. Al centro i malori accusati dai calciatori dell’Aversa nelle ore precedenti alla sfida giocata la scorsa settimana e valevole per i play-out del girone I di serie D: 6-0 il punteggio finale in favore del. Malori che hanno portato Emanuele Filiberto addirittura a parlarecon tanto di accuse pure ai medici(due calciatori sono stati ricoverati al Pronto Soccorso).“Vogliamo semplicemente- si legge nella missiva -. Sono state fatte analisi specifiche presso uno dei più importanti ospedali pubblici del Sud, ed è risultatiNel corso della lunga ricostruzione degli eventi, Emanuele Filibertospiegando perché ha scelto di affidarsi all’avvocatolegale dei due club citati poco fa: “Sa perché ho sostituito il legale precedente con l’avvocato Grassani?e di tante altre società importanti italiane, ma perché anche se in ritardo di qualche ora il reclamo andava proposto alle 10 della mattina. Il primo avvocato ci ha fatto perdere il primo grado. Sarei andato comunque davanti al giudice sportivo, anziché fare il preannuncio di reciamo entro mezzanotte, si sarebbe fatto alle 10 del mattino: meglio un preannuncio in ritardo, c’erano tutte le motivazioni, piuttosto che rinunciare a un giudizio.Per tutto quanto su esposto mi rivolgo a Lei affinché possa in virtù dei poteri ex lege a lei riconosciuti,(istanza ex art.102), perFaccio appello ad un indiscusso sovrano principio che è un baluardo del nostro sistema giuridico:E in questo caso non è stato cosi. Confido vivamente nel suo profondo senso di giustizia affinché possa accogliere la nostra richiesta e darle seguito”.