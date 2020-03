Vinicius Junior, che ha aperto le danze in Real Madrid-Barcellona, realizzando il gol dell’1-0, racconta un retroscena della gara del Bernabeu relativo a Cristiano Ronaldo: “Cristiano è venuto nello spogliatoio a metà tempo per sostenere la squadra e darci sostegno morale. Ecco il motivo per cui ho festeggiato come fa lui. Cristiano è un vincente dentro e fuori dal campo” le sue parole a Complesports. Il fuoriclasse della Juventus, approfittando del rinvio di Juve-Inter, è tornato per la prima volta al Bernabeu dal suo addio.