Borja Iglesias è un giocatore simbolo per il Real Betis. L'attaccante spagnolo ha molte pretendenti, specialmente in Premier League, e il club di Siviglia non esclude di far cassa con la sua cessione. Secondo Fichajes, il sostituto scelto è Enes Unal. Il turco sta disputando una stagione incredibile col Getafe: 14 gol e 5 assist in 29 partite.