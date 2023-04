Il Real Betis, da diversi mesi, mostra troppe debolezze in zona difensiva e dalla dirigenza sportiva pensano che la posizione da rinforzare sia quella del lato destro. Youssouf Sabaly è piuttosto irregolare in questa stagione e i biancoverdi non hanno molta fiducia in Martin Montoya. Pertanto, come riportato da Estadio Deportivo, il club spagnolo ha messo gli occhi su Nacho Fernández. Il veterano difensore del Real Madrid termina il suo contratto a giugno e ancora non ha accettato la proposta di Florentino Pérez, quindi la sua partenza dalla capitale è più vicina che mai. Il problema è lo stipendio da 4,5 milioni che percepisce lo spagnolo, cifra non sostenibile dal club guidato da Pellegrini. In merito a ciò, il ruolo di Ramón Planes, nuovo direttore sportivo, sarà fondamentale.