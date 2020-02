Con l’infortunio di Eden Hazard, che sarà ai box per più di 5 mesi, il Real Madrid potrebbe richiedere un permesso per effettuare un acquisto a mercato chiuso, proprio come il Barcellona ha fatto con Martin Braithwaite. Tuttavia, come spiega Ok Diario, Zinedine Zidane può contare su giocatori già di proprietà dei Blancos come Asencio, Rodrygo, Vazquez e Vinicius, dunque non sembra intenzionato a guardare altrove.