Nel momento in cui ii blancos pensano già al prossimo grande colpo.. Anche lui, come Vinicius, brasiliano e con potenziale da futuro campione.Sul ragazzo, ovviamente, si sono mosse negli ultimi mesi tutte le big del calcio europeo: dal Barcellona alla Premier League (in particolare il Chelsea) ma si sa, al fascino della camiseta blanca è difficile resistere.. Quella di abbandonare anche in futuro il sogno Erling Haaland. Una sorta di "assicurazione" che l'entourage del giovane talento avrebbe chiesto secondo Marca al Real. Solo questo, fa percepire. Da lato giocatore, si immaginano già un futuro da super stella nel Real (o in qualsiasi altro grande club) e l'eventuale arrivo del norvegese impedirebbe tutto ciò.Se in passato tanti talenti brasiliani sono nati in strada,E proprio così, il Palmeiras lo scoprì. In 169 partite con la formazione giovanile, 165 gol.un gesto talmente bello che venne mostrato anche dalla FIFA. Il più giovane ad aver segnato con la maglia del Palmeiras in prima squadra. Il classe 2006, rimarrà comunque in Brasile per altri due anni, prima di compiere la maggior età, seguendo esattamente il percorso intrapreso da Vinicius.Il paragone quindi con l'attuale fuoriclasse del Real e del Brasile viene naturale, anche se in realtà, dal Sudamerica lo confrontano ad altri grandi campioni del passato. Il giornalista Danilo Lavieri ha scomodatoA 16 anni, è ancora presto per poter tracciare con sicurezza che tipo di giocatore effettivamente diventerà Endrick ma per il momento, il classe 2006 ricorda il tipico attaccante verdeoro.