Il Real Madrid è per gli addetti ai lavori la candidata principale ad acquistare il francese del Manchester United Paul Pogba, tuttavia la dirigenza merengue ha un altro obiettivo: come riportato da Marca la priorità dei Blancos in mezzo al campo è il rinnovo dei senatori Luka Modric e Toni Kroos, gli investimenti "pesanti" saranno specialmente in attacco.