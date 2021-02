Perde i pezzi il Real Madrid in vista dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atalanta di mercoledì sera. Alle assenze già note di Sergio Ramos, Militao, Valverde, Marcelo, Carvajal, Odriozola, Hazard e Rodrygo, si aggiunge anche quella di Karim Benzema.



Dopo aver saltato l'ultima partita di campionato contro il Valladolid, l'attaccante francese si è sottoposto in giornata ad alcuni esami specifici che hanno confermato l'impossibilità di recuperare in tempo utile per il match del Gewiss Stadium. Una perdita molto pesante, essendo Benzema il miglior marcatore stagionale dei blancos, con i suoi 17 gol complessivi, il 34% del totale.



Ecco la lista dei convocati: Courtois, Lunin, Altube; Varane, nacho, Mendy, Chust, Miguel; Kroos, Modric, Casemiro, Isco, Arribas, Blanco; Asensio, Lucas Vazquez, Vinicius jr, Mariano, Hugo Duro