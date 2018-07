Cristiano Ronaldo si è lasciato alle spalle il Real Madrid, lo stesso prova a fare il club della capitale spagnola e nel frattempo trova il suo nuovo uomo immagine: né Bale, né Isco, il nuovo frontman dei blancos è Luka Modric. Sono sue infatti, secondo quanto rivelato da As, le magliette più vendute dall'addio di CR7, complice anche un Mondiale di alto livello con la Croazia, trascinata fino in finale.



LO SPETTRO DI CR7 - Eppure non tutti a Madrid dimenticano Ronaldo, anzi: sempre sul quotidiano spagnolo si legge di un nutrito gruppo di tifosi, anche del Real, che pur di completare la propria collezione di maglie numero 7 del loro idolo, sono disposti ad acquistare anche quella della Juventus.