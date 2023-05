La speranza di Florentino Perez è che Carlo Ancelotti resti saldo sulla panchina del Real Madrid anche per la prossima stagione. Ma in caso di separazione tra le Merengues e l'allenatore italiano, il presidente spagnolo si sta guardando intorno per cercare un eventuale sostituto e secondo le prime indiscrezioni è rimasto piacevolmente colpito dal lavoro che sta facendo Xabi Alonso al Bayer Leverkusen.