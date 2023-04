Una brutta tegola per il Real Madrid e Carlo Ancelotti proprio in vista degli appuntamenti che definiranno la stagione. Una lesione muscolare al bicipite femorale, accusata nell'ultima partita di campionato contro il Girona, mette fuori dai giochi Luka Modric per la sfida odierna contro l'Almeria e quasi sicuramente anche per la finale di Coppa del Re con l'Osasuna del prossimo 6 maggio. Ma il timore più recondito dei blancos è che il campione croato sarà costretto a perdersi anche il primo atto della semifinale di Champions League contro il Manchester City, previsto per martedì 9 maggio.



"Non so se potrà giocare la finale di Coppa, vedremo come evolverà la situazione nei prossimi giorni. Siamo molto dispiaciuti, ma nel calcio certe cose possono accadere", ha dichiarato Ancelotti in conferenza stampa. E a proposito della sua sostituzione il tecnico italiano ha aggiunto: "Come caratteristiche tecniche il più simile a lui è Ceballos, ma come centrocampisti abbiamo anche Camavinga, Valverde e Tchouameni. E' tutta gente di altissimo livello, e per questo dico che lo sostituiremo al meglio".