Il ritorno dell'emergenza Covid a causa della diffusione in costante aumento della variante Omicron inizia a far sentire i suoi effetti anche in Spagna e sul mondo del calcio. Dopo le positività di Modric e Marcelo, il Real Madrid ha comunicato ufficialmente anche quelle, emerse dai tamponi effettuati nelle scorse ore, di Lunin, Asensio, Bale e di Davide Ancelotti, figlio e vice dell'allenatore dei blancos Carlo.



La preoccupazione in casa Real Madrid si era rivelata molto alta già nelle prime ore della giornata, tanto che la società spagnola aveva provveduto a cancellare la seduta di allenamento prevista a Valdebebas, proprio per diminuire il rischio di nuovi contagi.