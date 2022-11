Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa:



"Se Benzema finge l'infortunio per non mancare alla Coppa del Mondo? E' una scemenza. Il primo che sta male è lui, che arriva al Mondiale senza i minuti necessari per essere nelle migliori condizioni. In allenamento non vedo giocatori che la pensano così. Sono professionisti e non tolgono la gamba. Benzema ha qualcosa di piccolo e la sua partecipazione al Mondiale non è a rischio. Quello che mi dispiace è che nelle ultime partite non è stato in grado di aiutare la squadra con le sue qualità. Ha provato, ma non lo ha raccomandato".