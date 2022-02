AS rivela che il tempo di Luka Jovic al Real Madrid sarebbe già scaduto. L'attaccante serbo è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti contro l'Athletic Bilbao e, secondo il giornale spagnolo, questa sarebbe una chiara indicazione sul futuro del classe '97 da parte di Ancelotti, nonostante l'infortunio di Karim Benzema.