Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali Uefa, in vista della Supercoppa europea contro l'Eintracht Francoforte: "Hanno meritato di giocarsi la Supercoppa, la scorsa stagione hanno fatto qualcosa di straordinario. Non erano favoriti ma hanno vinto grazie a grandi partite, battendo anche il Barcellona al Camp Nou con il contropiede. È stato bello vederli vincere l'Europa League in quel modo, ci creeranno sicuramente delle difficoltà".