Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, parla prima della sfida con il Manchester City, semifinale d'andata di Champions League: "Queste sono partite in cui va fatto tutto bene, in fase difensiva e in fase offensiva. Ci vorrà coraggio, personalità in possesso e impegno difensivo. Se vuoi far bene devi soddisfare ogni aspetto. I ragazzi mi sono sembrati tranquilli, so che personalità hanno e non hanno paura. Anche io sono abbastanza tranquillo, è un momento importante per il club e per noi, dobbiamo godercelo senza farci mangiare dalla preoccupazione. Dobbiamo essere felici di essere qui, per il momento non abbiamo preoccupazioni".