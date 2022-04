Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, commenta a Sky Sport la sconfitta in casa del Manchester City nella semifinale d'andata di Champions League: "Vi siete divertiti però! (ride, ndr). Non usciamo con un risultato perfetto, ma ci tiene vivi per il ritorno. E' stata una partita bellissima, iniziata male da parte nostra, abbiamo concesso due gol ma siamo stati bravi a reagire. Credo che per il risultato non dobbiamo parlare di grande rimonta al Bernabeu. Sarà difficile perché il City è una grande squadra, ma come con PSG e Chelsea la spinta del Bernabeu ci fa stare più attenti. Il rigore di Benzema? Non avevo idea di come lo tirava. In settimana aveva provato questo tiro centrale, di certo è che non abbiamo mai pensato di cambiare il rigorista. Il cucchiaio? Non ho pensato, ha fatto gol e va bene. Benzema ha personalità e qualità, per tirare quel rigore ci vuole personalità. Pallone d'Oro? Chiudiamola qua, è il numero uno ora non c'è discussione. Ora dobbiamo cercare di vincere la Liga sabato perché ci aiuterebbe, poi non bisogna dire molto. La squadra sa come deve giocare, dobbiamo stare tranquilli. Non vediamo l'ora di giocare in casa".