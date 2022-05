Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, parla prima della finale di Champions League con il Liverpool: "Sono contento di essere qui, molto felice e nient'altro. Abbiamo preparato bene la partita, finora tutto è andato bene: siamo pronti per reagire alle difficoltà che sicuramente si presenteranno. Cosa abbiamo fatto nelle ultime ore? La rosa è stata molto tranquilla, credo siano abituati a questo tipo di partite. Siesta? Sì un'oretta. Valverde dal 1'? Credo che all'inizio sarà una partita intensa e dovremo farci trovare pronti, Valverde sa giocare in ogni posizione. Rodrygo sarà della partita e saprà fare la differenza. Tifosi? Io credo che i madridisti devono essere contenti che siamo arrivati a questa finale, poi come sempre il Madrid lotterà fino alla fine".