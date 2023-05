Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Prime Video prima della sfida con il Manchester City, semifinale di ritorno di Champions League: "Il Real sarà il mio ultimo club? Non lo so. L'ho detto una volta sì, ma... Non so. Il Real è il club migliore al mondo, una grande famiglia. Resterò qui fin quando vorranno tenermi. Sarò sempre un tifoso del Madrid. Ci sono molti rumors sul mio futuro come ct del Brasile, ma fidatevi: non c'è nulla di concreto. Ripeto: resterò qui al Real Madrid fin quando vorranno tenermi".