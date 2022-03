Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato alla vigilia della sfida del ritorno degli ottavi di finale contro il Psg tra le mure amiche del Santiago Bernabeu. Queste le sue parole in merito al match: ''Abbiamo avuto modo di svolgere un certo lavoro atletico e fisico in questi gironi. A Parigi non abbiamo giocato bene, domani se ci sarà il miglior Real Madrid potremo ribaltare la situazione''.

Karim Benzema? Sta bene, è tornato a essere il Benzema che era prima di infortunarsi".

Sulla spinta dei tifosi: ''Penso che il contributo dei tifosi sarà molto importante, dovremo coinvolgerli e possiamo farlo solo se faremo capire loro che siamo vivi''. Sul recupero di Toni Kroos: "Non è al 100%,. Se domani lo sarà giocherà altrimenti se non è al top resta fuori".

Mbappé? Con o senza non cambia niente, prepariamo la gara pensando che giochi. Spero di regalare a Perez i quarti di finale per il suo compleanno".