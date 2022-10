Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita Champions contro lo Shakhtar: "Domani è una grande opportunità, vogliamo sistemare questa prima fase della competizione. Loro lavorano con tante difficoltà, gli siamo solidali e li rispettiamo. Ma giocare così significa molto per loro, vogliono dare una bella immagine a un popolo che sta soffrendo".



SINGOLI - "Vinicius devo valutarlo, ha giocato tutta la partita scorsa e poi c'è stato il viaggio. Karim invece sta bene ed è chiaro che domani giocherà, con Kroos e Mendy, che sono freschi per andare a disputare la partita. Courtois infine sta molto meglio, il piano è che inizi ad allenarsi giovedì per essere pronto domenica".