L'allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha dichiarato dopo la partita contro il Chelsea in Champions League: "Sapevamo che sarebbe stato difficile qualificarci nonostante la vittoria per 3-1 all'andata a Londra, ma non fino a questo punto. Nella prima parte avevamo fatto bene, ma siamo andati sotto 2-0 immeritatamente. Poi c'è stato un grande sacrificio da parte di tutti. Siamo andati in difficoltà sulle palle alte, ma lo spirito di questo club è così: non molliamo mai. Dopo il nostro gol del 3-1 loro hanno sofferto il colpo psicologico, noi abbiamo segnato il secondo gol e ci siamo presi la qualificazione. Siamo stati premiati con la semifinale, siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo. Tutti dicevano che il calcio inglese era superiore a quello spagnolo, sono contento anche per il Villarreal e il suo grande allenatore (Emery, ndr). Senza dimenticare che è ancora in corsa pure l'Atletico Madrid".