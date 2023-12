La stagione della consacrazione a nuovo fenomeno del calcio mondiale per Judegli sta portando riflettori, titoli e premi. L'ultimo in ordine tempo lo riceverà oggi a Torino dove sarà sarà incoronato comeil premio comeorganizzato da Tuttosport. Proprio al quotidiano torinese si è concesso a un'intervista. Ecco le sue parole."Un riconoscimento importante, con una storia importante che ha già superato i vent’anni. L’albo d’oro conferma la bontà e l’autorevolezza del premio., a mister, al presidente, alla mia famiglia, a mia mamma Denise, a mio papà Mark, a mio fratello minore Jobe, agli amici che mi hanno simpaticamente bombardato e sommerso di messaggi di congratulazioni e che continuano a farlo. Uno in particolare? E allora dico ilmerengue che mi ha rimesso in sesto alla grande e in tempi brevissimi dalla sublussazione che ho avuto alla clavicola"."Io ci ho messo del mio, un impegno feroce a migliorarmi con il lavoro, ma il merito va a mister Ancelotti che ha trovato la posizione giusta per me e mi concede più libertà in campo. Così ora volo. Ma lo sto deludendo., ma sto incontrando ostacoli imprevisti con questa lingua. È difficile per me, lo riconosco. Prometto in ogni caso il massimo impegno, garantito"."Esclusi per limiti d’età noi del 2003, dico tre nomi. Innanzitutto, ormai recuperato degli infortuni che gli hanno impedito di debuttare con il Real: è un fenomeno, lo vediamo in allenamento e siamo incantati da lui. Poi il mio ex compagno Jamiedel Borussia Dortmund. E infine mio fratello, attaccante di razza come nostro padre".