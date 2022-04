Tiene banco il futuro di Kylian Mbappé, che non ha ancora sciolto le riserve tra i tentativi del PSG di convincerlo a rinnovare e la corte serrata del Real Madrid. A chiamarlo in Spagna anche Karim Benzema, compagno di Mbappé nella Nazionale francese, che a L'Equipe spiega: "Analizzo con precisione il gioco di tutti per sapere dove andrà a finire nelle diverse situazioni. Con Mbappé andiamo d'accordo perché sappiamo cosa farà l'altro. Ad esempio, ci piace che entrambi vadano a sinistra ma lo faremo mai essere lì entrambi allo stesso tempo: l'altro entrerà dentro, o prenderà la profondità...".



TERZA STELLA - Benzema prosegue: "Mbappé potrebbe essere la terza stella d'attacco con me e Vinicius? Sì, lo dico spesso. Mi piace giocare con lui in Nazionale e mi piacerebbe giocare con lui nel club. Penso che faremmo il doppio dei gol. O forse anche il triplo!".