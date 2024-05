Real Madrid-Borussia Dortmund in finale di Champions: se gli spagnoli vincono, devono pagare i tedeschi

24 minuti fa

La finale di Champions League è ormai decisa: a Wembley, se la giocheranno Real Madrid e Borussia Dortmund. Da un lato l'esperienza, una squadra che ci si poteva attendere a Londra, dall'altro la sorpresa del torneo, l'outsider diventata contender fino alla fine. Sono tanti i destini incrociati tra i due club ma nessuno è curioso come quello di Jude Bellingham. L'asso inglese è infatti passato dai tedeschi agli spagnoli nella scorsa estate per un esborso di circa 100 milioni. Una cifra che però potrebbe crescere tra qualche settimana.



IL PARADOSSO - Qualora i gialloneri dovessero essere battuti dai Blancos infatti nelle casse del club di Dortmund arriverebbe un grosso assegno. Il mittente? Il Real Madrid. Infatti, come rivela la Bild, nell'operazione Bellingham c'è un bonus legato alla vittoria della Champions League. Secondo la testata tedesca, qualora Jude dovesse sollevare il trofeo a Londra, al Borussia spetterebbero 25 milioni di bonus. Ci sono modi peggiori di perdere...