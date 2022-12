Dopo il Manchester United, anche il Real Madrid si è iscritto alla corsa per il centrocampista Enzo Fernandez del Benfica. Il 21enne, a segno in questo Mondiale con l’Argentina, è valutato circa 120 milioni dai portoghesi. Tanto, anzi troppo per i madrileni che avrebbero due soluzioni sul tavolo secondo Mundo Deportivo: pagare direttamente il cartellino dell’ex River Plate, oppure cercare di inserire una contropartita (Reiner?) per far abbassare il prezzo. I Blancos comunque, non vorrebbero spingersi oltre gli 80 milioni di euro.