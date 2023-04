Daniel Carvajal rischia di non essere più nei piani del Real Madrid. Secondo quanto raccolto dal quotidiano spagnolo Don Balon, il terzino dei blancos è finito nel mirino per il calo di rendimento nel corso della stagione corrente, motivo per cui il presidente Florentino Perez starebbe pensando di rimpiazzarlo.

(del Manchester City, ma in prestito al Bayern Monaco) odel Chelsea, al momento, sono i nomi più caldi. Tuttavia, se Carvajal fosse in grado di rialzare i propri standard come nella gara di Champions League contro il Chelsea, la dirigenza potrebbe evitare, per risparmiare, di lanciarsi sul mercato e spendere ulteriore denaro.