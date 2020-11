Il Real Madrid rende noto che sono risultati positivi al Covid-19 il centrocampista brasiliano Casemiro e l'attaccante belga Eden Hazard nei test effettuati nella giornata di ieri. I due calciatori non potranno rispondere alle convocazioni con le rispettive nazionali. Il resto del gruppo squadra è risultato negativo.



Casemiro e Hazard dovranno ora osservare il canonico periodo di isolamento, al termine del quale dovranno sottoporsi nuovamente ai tamponi. Per quanto lontano nel tempo - il match è programmato per il prossimo 25 novembre - la sfida di Champions League con l'Inter è da considerare a rischio ad oggi.