Real Madrid, c'è la data per il rinnovo di Kroos: sfuma la pista Juventus

32 minuti fa



Toni Kroos è uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il tedesco ha il contratto in scadenza a fine stagione, ma dalla Spagna fanno sapere che c'è già l'accordo per prolungare la sua esperienza al Santiago Bernabeu.



Stando a quanto riferito da Cadena Ser, al termine del doppio confronto con il Bayern il numero 8 del Real Madrid annuncerà il suo rinnovo di contratto. Niente Juventus, dunque, per il mediano tedesco dei Blancos.