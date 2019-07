Intercettato dai giornalisti al ritorno in Spagna, il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos parla dell'interesse del Siviglia: 'Mi piace Lopetegui, è un grande allenatore. Non so nulla e non ho nulla da dire sull'interesse di Monchi, non ho parlato con lui. Ho detto che voglio giocare 40 partite in qualunque squadra, perché è molto importante. Sembra che abbia firmato per il Siviglia, ma non è così: non ho nulla da dire a riguardo. La mia squadra è il Real Madrid, ho quattro anni di contratto e non ho nulla con il Siviglia. La cosa più importante è che voglio fare un grande cammino nel Real Madrid. E' un orgoglio che tante squadre mi vogliano, è un segno che ho fatto le cose bene. La cosa più importante è che nella squadra in cui giocherò farò 40 partite e le giochi bene".