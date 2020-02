Il Real Madrid continua a muoversi sul mercato per anticipare la concorrenza: dopo aver ufficializzato il centrocampista classe 2002 Reinier Jesus, le Merengues hanno avviato i contatti per un altro giovane talento. Si tratta di Eduardo Camavinga, anche lui centrocampista 17enne, attualmente in forza al Rennes. Secondo Defensa Central, il numero uno dei Blancos Florentino Perez ha già invitato il francese e la sua famiglia a visionare il quartier generale del Real, tecnica che in passato è stata utilizzata per la firma di Martin Odegaard.