Il futuro di Dani Ceballos al Real Madrid rimane sempre più incerto. La dirigenza dei Blancos ha in mente di offrire un rinnovo di contratto – in scadenza a giugno 2023 - al centrocampista spagnolo, pur non escludendo la possibilità di una cessione, al giusto prezzo. Tra i club interessati, il Betis Siviglia sembra essere in pole position. Lo riporta Mundo Deportivo.