Il Real Madrid sta lavorando per pianificare la sua squadra per la prossima stagione, con l'obiettivo di avere il maggior numero possibile di varianti e competere su più fronti possibili. Le aree che devono essere rinforzate sono le corsie di destra e sinistra. Il nome che piace di più è Reece James del Chelsea, ma è un opzione molto difficile per via del suo prezzo molto elevato. Quindi, Florentino Perez ha pensato a due possibili sostituti.



COPPIA DI TERZINI - Secondo quanto riportato da Fichajes, i due terzini sinistri in pole per sostituire Mendy, prossimo alla partenza, sono Jeremie Frimpong del Bayer Leverkusen e José Luis Gayá del Valencia. Entrambi hanno una predisposizione offensiva, esattamente come piace al presidente dei Blancos. Il loro valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro.