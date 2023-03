Il Real Madrid deve investire in nuovi giocatori che si adattino agli obiettivi della squadra, la plasmino e costruiscano un modello galattico come ha sempre fatto. Florentino Perez, secondo Fichajes, ha già in mente i nomi possibili per la rifondazione dei Blancos:

1. Jude Bellingham: uno dei desideri più attesi, ma che è sempre più complicato per via del prezzo eccessivo.

2. Brahim Díaz: il club è interessato a riportare in casa il giocatore in prestito al Milan. Sta diventando un giocatore molto importante nella squadra italiana. Inoltre, la permanenza di Asensio è in forte dubbio.

3. Vlahovic: Florentino mantiene ottimi rapporti con il club bianconero.

4. Kolo Muani: giocatore di qualità che interessa molto. Il suo valore è aumentato notevolmente dopo la Coppa del Mondo e questo potrebbe complicare la trattativa.

5. Serge Gnabry: L'attaccante tedesco quest'anno sta perdendo importanza al Bayern Monaco e potrebbe essere interessato a un cambio di scenario.

6. Youri Tielemans: opzione interessante e a costo zero, dato che termina il suo contratto con il Leicester City questa estate.

7. Rafael Leao: non rinnova con il Milan, occasione d'oro per le merengue.