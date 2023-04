Dani Olmo è uno dei temi caldi in casa Lipsia. Il suo contratto scade il prossimo anno, ma la volontà del club è quella di prolungare l'accordo. Sulle sue tracce ci sono il Barcellona, il Manchester United e, soprattutto, il Real Madrid. I Blancos sembrano fare sul serio per lo spagnolo sanno già quanto dovranno sborsare per averlo: 60 milioni di euro. Lo riporta la Bild.