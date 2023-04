Il Real Madrid è in piena corsa per la Champions League, ove in semifinale dovrà affrontare il Manchester City il nove maggio. Una delle priorità in casa Blancos è quella di rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, soprattutto per il reparto difensivo. La situazione di Nacho Fernandez è ancora in bilico e una sua partenza richiede un sostituto. Secondo Fichajes.com, il nome primo in lista è Perr Schuurs. Il ventiduenne del Torino sta disputando una stagione di alto livello in Serie A e il suo rendimento ha attirato l'interesse di molti club di Premier League. Il prezzo del suo cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro.