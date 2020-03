Gareth Bale è molto attivo fuori dal campo. Il nazionale gallese del Real Madrid sta già pianificando la propria vita per quando lascerà il calcio giocato. Presto aprirà nel centro di Cardiff un secondo ristorante-bar (il Par 59 dopo l'Eleven) con tanto di mini-golf: "Mi sono sempre concentrato sul mio mestiere di calciatore e quindi non sono mai uscito troppo, per questo mi piace l'idea di offrire un luogo dove puoi socializzare con persone a cui piace uscire. Dare a tutti la possibilità per divertirsi una sera fuori, con gli amici, che gli piaccia bere o no. O semplicemente giocare a golf".