In vista delle sfide nel corso della tournéè in America, Eden Hazard ha dichiarato: "Sono amichevoli, ma saranno le mie prime amichevoli con il Real Madrid. Voglio impressionare tutti: l'allenatore, i compagni e i tifosi. Darò il meglio di me".



SUL SUO GIOCO - "Ho bisogno di libertà. A volte nel calcio è difficile, ma sono il tipo di giocatore che se non gioca liberamente sbaglia e va in panchina. Mi piace giocare a destra, a sinistra, al centro...io gioco d'istinto".



SUL REAL MADRID - "Quando giochi nel Real, devi vincere ogni anno. E' normale, in un club così. Io posso contribuire con l'esperienza, ora sono più maturo rispetto a quando sono arrivato al Chelsea". A riportare le parole è il Mundo Deportivo.