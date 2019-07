Ieri Cristiano Ronaldo, stella della Juve, ha ricevuto l'ennesimo premio alla carriera, il "Marca Leyenda", assegnato dal giornale spagnolo Marca a chi si è distinto per meriti sportivi in terra iberica. Ronaldo si è così trovato faccia a faccia con Florentino Perez, che lo ha premiato, per la prima volta dopo l'addio al Real Madrid. Clima sereno, tanto che i tifosi in sala hanno iniziato a urlare al patron dei Blancos: "Ricompralo! Ricompra Ronaldo!".