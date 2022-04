Carlo Ancelotti non partirà per Londra. L'allenatore del Real Madrid sarà costretto a vedere l'andata dei quarti di Champions col Chelsea dal divano di casa, a causa della positività al Covid che gli impedisce di mettersi in viaggio per raggiungere la squadra. Il tecnico ha già fatto una videoconferenza con i giocatori dando indicazioni sulla gara di domani, in panchina allo Stambord Bridge ci sarà il figlio Davide.