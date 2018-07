Aquí con @Cristiano , el mejor futbolista que pisa la Tierra. La afición te quiere y el Madrid te necesita. Por favor, quédate. En Turín hace mucho frío amigo... pic.twitter.com/A3bUNVy7hL — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) 4 luglio 2018

, caporedattore della sezione dedicata aldel quotidiano AS, ha pubblicato su Twitter un selfie con, accompagnato da un messaggio per convincere il campione portoghese a rimanere al Bernabéu e non andare alla: “Qui con Cristiano, il miglior calciatore sulla faccia della Terra. I tifosi ti amano e il Madrid ha bisogno di te. Per favore, resta. A Torino fa molto freddo, amico…”.