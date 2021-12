La situazione di Isco al Real Madrid si sta complicando e non si riesce a trovare una soluzione per agevolarne l'uscita. Al momento sul tavolo delle Merengues ci sono zero offerte per il 29enne trequartista spagnolo, come riporta AS. La dirigenza madridista pensava di riuscire a coinvolgere l'ex Malaga con l'arrivo di Carlo Ancelotti, come nella stagione 2013/14, ma così non è stato e ora si trova ai margini della rosa. Nelle scorse settimane si era parlato di un interessamento dell'Arsenal ma non avrebbero ancora formulato un'offerta.