Secondo quanto riferisce il Daily Telegraph, uno dei primi effetti del ritorno di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid potrebbe essere l'accelerazione nella trattativa col Chelsea per l'attaccante classe '91 Eden Hazard, pallino da sempre del tecnico francese. In scadenza di contratto a giugno 2020, il belga potrebbe però essere trattenuto a forza dai Blues in caso di conferma del blocco del mercato per le prossime due sessioni.