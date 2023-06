a Josè Ángel Sánchez – CEO dei Blancos – e a Carlo Ancelotti. Innumerevoli sono i nomi usciti dal vertice di mercato, profili che permetteranno una pianificazione della strategia del club spagnolo in vista del prossimo futuro, di un calciomercato che sarà decisivo per plasmare il Real Madrid targato ‘23/’24. E se Jude Bellingham sembra ormai promesso sposo alla causa madridista,– da due anni a questa parte –. Pur non essendo stato l’argomento principale della conversazione intercorsa nel vertice di ieri,– più di tutti –Non è una novità, d’altronde, che i contatti nel corso della stagione siano stati frequenti con l’entourage del centravanti transalpino, rimasto perennemente nei pensieri del patron dei Blancos che, sin dalle scuse personali fatte pervenire da Mbappé il giorno del suo rinnovo con il PSG, non ha nascosto la sua ammirazione nei confronti di uno dei giocatori più forti – se non il – nel panorama calcistico mondiale.In Francia, infatti, ne sono più che certi., il suo attuale contratto con il Paris Saint Germain, in scadenza il 30 giugno 2024. Una clausola inserita un annp fa, quando il classe ‘98 prolungò il suo accordo con i parigini – con sommo dispiacere del Real – a cifre monstre: 72 milioni lordi a stagione ed un bonus alla firma di 180 milioni di euro – suddivisi in tre tranche -., dall’ingente somma guadagnata e dalle pressioni del presidente Macron in persona,: un annata disastrosa per il Paris Saint-Germain – pur essendosi laureato nuovamente campione di Francia – andato incontro all’ennesima delusione in campo europeo. E Kylian ora riflette seriamente. La sua avventura in terra francese sembra giunta al termine. La prossima rischia di essere l'ultima stagione con la maglia del PSG.. Al-Khelaifi teme che il francese abbia già preso la sua decisione e che il prossimo anno sia l’ultimo all’ombra della Tour Eiffel.