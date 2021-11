Il tempo al Real Madrid per Isco è ormai finito e una partenza a gennaio è molto probabile, a riportarlo è Ok Diaro. Ancelotti non si opporrebbe a una partenza dello spagnolo e la dirigenza avrebbe preso questa decisione dopo i brutti atteggiamenti delle scorse settimane. Il club più vicino ad ingaggiare il calciatore è l'Arsenal che ha già provato a prenderlo la scorsa estate.