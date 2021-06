Secondo quanto riportato dal Correio da Manha, il Real Madrid sta seguendo Diogo Dalot. Il terzino del Manchetser United ha trascorso l'ultima stagione in prestito al Milan e Carlo Ancelotti lo ha inserito nella lista dei possibili acquisti per ringiovanire la difesa. Al momento si tratta solo di un interesse preliminare, in quanto in rosa i blancos hanno ancora sia Dani Carvajal che Alvaro Odriozola, ma in caso di cessione di uno dei due l'interesse potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto.