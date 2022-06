Secondo AS, il Real Madrid potrebbe aver individuato il prossimo grande colpo dal Brasile, sull'onda di quelli che hanno portato Vinicius jr e Rodrygo. Nel mirino dei blancos c'è l'attaccante classe 2004 del Botafogo Matheus Nascimento, sotto contratto fino a giugno 2023 e valutato circa 7 milioni di euro. L'idea del Real sarebbe di crescere il ragazzo nel Castilla prima di una promozione in prima squadra come vice Benzema.