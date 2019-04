Fabio Coentrao, terzino sinistro del Rio Ave, club nel quale è tornato l'ultimo giorno di mercato estivo, parla del Real Madrid e di quel 31 agosto ad A Bola: "Ne ho passate di tutti i colori a inizio stagione. Se potessi spiegare tutto quello che è accaduto il 31 agosto lo sapreste, mi piacerebbe molto. Ma purtroppo non posso. Ho avuto una bella carriera, piena di titoli, e ho giocato nelle squadre più forti al mondo. Per fortuna sono tornato a casa. Non penso a dove potrei essere, ora sono qui e voglio soltanto aiutare la squadra".